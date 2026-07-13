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Гран-при Бельгии может стать первым доджевым этапом сезона

Вероятность осадков в воскресенье - 37%.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Бельгии / Getty Images
Гран-при Бельгии / Getty Images

Гран-при Бельгии может стать дождевой гонкой, пишет racingnews365.

Согласно прогнозам, дождь будет идти в течение всего гоночного уикэнда. В пятницу и субботу вероятность осадков составит 60%, в воскресенье - 37%.

Напомним, что в текущем сезоне еще не было ни одной гонки в условиях дождя.

Некоторые пилоты могли опробовать новые болиды на мокрой трассе во время тестов Пирелли, однако ни у кого нет опыта в дождевой гонке.

Напомним, что Гран-при Бельгии состоится 17-19 июля на автодроме Спа-Франкоршам.

Ранее также сообщалось, что Цунода близок к возвращению в Формулу-1.

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