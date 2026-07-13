ПСЖ подпишет защитника сборной Франции

ПСЖ намерен быстро закрыть сделку по Люке Диню, пишет Фабрицио Романо.

Парижский клуб уже уведомил Астон Виллу, что собирается активировать опцию выкупа 32-летнего француза.

Таким образом бирмингемцы не смогут помешать трансферу и получат 10 млн евро.

Сам Динь уже устно согласовал контракт с ПСЖ, защитник готов стать дублером Нуно Мендеша.

Также отметим, что ранее Люка Динь уже выступал за парижский клуб. На его счету 44 матча и пять ассистов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед выкупил капитана сборной Бельгии.

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