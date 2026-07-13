iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ подпишет защитника сборной Франции

Люка Динь вернется в Париж.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Люка Динь / Getty Images
Люка Динь / Getty Images

ПСЖ намерен быстро закрыть сделку по Люке Диню, пишет Фабрицио Романо.

Парижский клуб уже уведомил Астон Виллу, что собирается активировать опцию выкупа 32-летнего француза.

Таким образом бирмингемцы не смогут помешать трансферу и получат 10 млн евро.

Сам Динь уже устно согласовал контракт с ПСЖ, защитник готов стать дублером Нуно Мендеша. 

Также отметим, что ранее Люка Динь уже выступал за парижский клуб. На его счету 44 матча и пять ассистов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед выкупил капитана сборной Бельгии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Люка Динь

Статьи по теме

Динь: Мбаппе может стать главной звездой в первом составе ПСЖ, выигравшем ЛЧ Динь: Мбаппе может стать главной звездой в первом составе ПСЖ, выигравшем ЛЧ
Астон Вилла объявила о переходе Диня Астон Вилла объявила о переходе Диня
Конкурент Миколенко попрощался с Эвертоном Конкурент Миколенко попрощался с Эвертоном
Конкурент Миколенко сменит Эвертон на Астон Виллу Конкурент Миколенко сменит Эвертон на Астон Виллу

Видео

Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб
Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, впереди полуфиналы
просмотров

Последние новости

Формула 120:10
Гран-при Бельгии может стать первым доджевым этапом сезона
Другие19:25
Очередная федерация сняла санкции с росиян
Автоспорт18:38
Семикратный чемпион мира хочет попробовать себя на Нюрбургринге
Европа и мир18:07
Украина узнала соперников в Европейском кубке наций по хоккею
Европа17:20
ПСЖ подпишет защитника сборной Франции
Европа16:55
Манчестер Юнайтед объявил о покупке Сантоса
Европа16:18
Лидер Спортинга решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Европа14:55
Манчестер Юнайтед согласовал покупку капитана сборной Бельгии
Бокс14:18
WBC подготовил специальный пояс для победителя боя Фьюри - Вах
Европа13:27
Де Хеа останется основным вратарем Фиорентины в следующем сезоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK