Лидер Спортинга решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Вингер Спортинга Франсишку Тринкау решил продолжить карьеру на Ближнем Востоке, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, Аль-Хали уже согласовал трансфер 26-летнего португальца.

Спортинг получит за игрока 45 млн евро сразу и еще 5 млн евро в качестве разлчиных бонусов. Сам же Тринкау также уже согласовал контракт.

В прошлом сезоне Франсишку Тринкау провел 54 матча, отличившись 13 голами и 18 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед выкупил капитана сборной Бельгии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!