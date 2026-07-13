Манчестер Юнайтед согласовал покупку капитана сборной Бельгии

Манчестер Юнайтед вскоре должен закрыть трансфер полузащитника Астон Виллы и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы активировали клаусулу, прописанную в контракте 29-летнего футболиста, и выплатят бирмингемскому клубу 41 миллион евро.

Также МЮ достиг устного согласия на переход с самим игроком.

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Манчестер Юнайтед обратился к варианту с бельгийским хавбеком после срыва трансфера полузащитника Аталанты Эдерсона, который ранее не прошел медосмотр.

В минувшем сезоне Тилеманс провел за Астон Виллу 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и семь результативных передач.

На чемпионате мира-2026 полузащитник в статусе капитана сборной Бельгии сыграл пять поединков, отличившись двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла согласовала трансфер молодой звезды сборной Швейцарии.

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