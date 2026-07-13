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Вратарь сборной Украины стал игроком действующего победителя Лиги чемпионов по футзалу

Александр Сухов продолжит карьеру в составе лиссабонского Спортинга.
Сегодня, 11:40       Автор: Игорь Мищук
Александр Сухов / Getty Images
Александр Сухов / Getty Images

Голкипер ХИТа и сборной Украины по футзалу Александр Сухов стал игроком лиссабонского Спортинга.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Пресс-служба ХИТа объявила, что все детали трансфера между сторонами были согласованы и 29-летний вратарь перешел в португальскую команду.

Сухов выступал за ХИТ с 2018 года и провел за это время в составе команды 250 официальных матчей и забил 25 голов. Вместе с киевским клубом он выиграл четыре последних розыгрыша Экстралиги, а также завоевал Кубок и Суперкубок Украины.

В составе сборной Украины Сухов становился бронзовым призером чемпионата мира-2024.

Отметим, что Спортинг является действующим победителем футзальной Лиги чемпионов, обыграв в финале сезона-2025/26 испанскую Пальму (2:0). 

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