Вратарь сборной Украины стал игроком действующего победителя Лиги чемпионов по футзалу
Голкипер ХИТа и сборной Украины по футзалу Александр Сухов стал игроком лиссабонского Спортинга.
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Пресс-служба ХИТа объявила, что все детали трансфера между сторонами были согласованы и 29-летний вратарь перешел в португальскую команду.
Сухов выступал за ХИТ с 2018 года и провел за это время в составе команды 250 официальных матчей и забил 25 голов. Вместе с киевским клубом он выиграл четыре последних розыгрыша Экстралиги, а также завоевал Кубок и Суперкубок Украины.
В составе сборной Украины Сухов становился бронзовым призером чемпионата мира-2024.
Отметим, что Спортинг является действующим победителем футзальной Лиги чемпионов, обыграв в финале сезона-2025/26 испанскую Пальму (2:0).
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