Спортинг выиграл Лигу чемпионов по футзалу

В воскресенье, 10 мая, состоялся финал футзальной Лиги чемпионов между Пальмой и Спортингом.

Отметим, что испанский клуб третий сезон подряд защищал чемпионский титул.

Тем не менее в этом матче все пошло не плану Пальмы. Уже на шестой минуте Спортинг открыл счет, а затем автогол собственного игрока лишил Пальму чемпионского титула.

Таким образом Спортинг в третий раз выиграл футзальную Лигу чемпионов, тем самым сравнявшись с Пальмой по количеству титулов.

Лидером по количеству побед в Лиге чемпионов остается Интер, на счету которого четыре титула.

