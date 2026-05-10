Комо впервые в истории сыграет в еврокубках

Клуб уже не опустится ниже шестого места.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Комо / Getty Images
Комо сумел квалифицироваться в еврокубки.

Команда Сеска Фабрегаса обыграла Верону, и тем самым гарантировала себе участие в следующем еврокубковом сезоне.

На текущий момент Комо занимает пятую строчку и имеет право на участие в Лиге Европы, однако клуб все еще может подняться в зону Лиги чемпионов.

Также клуб уже точно не опустится ниже шестого места, которое гарантирует участие в Лиге конференций.

В итоге, клуб из одноименного города впервые сыграет в еврокубках за всю свою 119-летнюю историю.

Ранее также сообщалось, что УЕФА может ограничить участие английских команд в Лиге чемпионов.

