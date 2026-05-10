Лидер Атлетика получил травму накануне ЧМ-2026

Нападающий Атлетика и сборной Испании Нико Уильямс получил травму.

Это произошло в матче 35-го тура Ла Лиги против Валенсии.

В концовке первого тайма Уильямс получил повреждение. Уходя с поля, игрок держался за заднюю поверхность бедра.

Предположительная мышечная травма может поставить крест на игре Нико Уильямса на ЧМ-2026, который начинается уже через месяц.

Матч Атлетик проиграл, благодаря голу Садики на 72-й минуте.

