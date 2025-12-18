Ливерпуль нацелился на звездного вингера из Атлетика

От Барселоны к Ливерпулю Нико Уильямс может сменить клуб следующим летом.

Нико Уильямс, которым интересовалась этим летом Барселона, теперь привлёк внимание английского гранда.

По информации Fichajes, Ливерпуль нацелен на приобретение вингера в качестве замены Мохамеду Салаху. Однако мерсисайдцам не нравится цена за испанца - они считают её слишком высокой.

Добавим, что контракт игрока с Атлетик Бильбао рассчитан до конца июня 2035 года. В его договоре прописана сумма отступных в размере 95 миллионов евро.

Также отмечается, что Нико ждёт предложений от мадридского Реала.

Другие английские топ-клубы заинтересованы в приобретении 19-летнего вингера Кельна.

