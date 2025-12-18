iSport.ua
Русский Українська
Новый юношеский турнир U-15 может стать шансом для возвращения россии

ФИФА и УЕФА открывают двери для всех федераций.
Сегодня, 16:16       Автор: Валентина Чорноштан
ФИФА и УЕФА объявили о создании нового юношеского турнира U-15 для девочек и мальчиков.

Новый турнир планируется запустить в 2026 году. Отмечается, что организации рассматривают возможность пригласить и юношескую сборную россии.

Напомним, что сборные России всех возрастов, а также российские клубы, забанены от участия в турнирах с 2022 года. При этом ФИФА и УЕФА время от времени рассматривают возможность вернуть их к участию.

Однако ведущие федерации не раз блокируют решение о возвращении страны-агрессора в футбол.

Ранее ФИФА назвала символическую сборную года.

