Дуэль взглядов. Супертяж с украинским тренером против Джейка Пола

В ночь на субботу, 20 декабря, бывший чемпион мира в супертяжёлой весе Энтони Джошуа проведёт бой против боксирующего блогера Джейка Пола в Майами.

Накануне прошла дуэль взглядов: американец пытался вывести с равновесия британского боксера, что-то говоря ему и прикасаясь, однако Джошуа никак не реагировал.

Jake Paul was not taking this face off with Anthony Joshua serious 😭 pic.twitter.com/zAugLBcdfR — Happy Punch (@HappyPunch) December 18, 2025

Напомним, что этот бой станет первым для британца после поражения в сентябре 2024 года от Даниеля Дюбуа.

Добавим, что к бою Энтони Джошуа готовился в тренировочном лагере Александра Усика, его тренером был Егор Голуба.

