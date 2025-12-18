Дуэль взглядов. Супертяж с украинским тренером против Джейка Пола
В ночь на субботу, 20 декабря, бывший чемпион мира в супертяжёлой весе Энтони Джошуа проведёт бой против боксирующего блогера Джейка Пола в Майами.
Накануне прошла дуэль взглядов: американец пытался вывести с равновесия британского боксера, что-то говоря ему и прикасаясь, однако Джошуа никак не реагировал.
Jake Paul was not taking this face off with Anthony Joshua serious 😭 pic.twitter.com/zAugLBcdfR— Happy Punch (@HappyPunch) December 18, 2025
Напомним, что этот бой станет первым для британца после поражения в сентябре 2024 года от Даниеля Дюбуа.
Добавим, что к бою Энтони Джошуа готовился в тренировочном лагере Александра Усика, его тренером был Егор Голуба.
