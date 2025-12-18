iSport.ua
Русский Українська

Дуэль взглядов. Супертяж с украинским тренером против Джейка Пола

Супертяжёлый против шоумена.
Сегодня, 16:45       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа и Джейк Пол / Getty Images
Энтони Джошуа и Джейк Пол / Getty Images

В ночь на субботу, 20 декабря, бывший чемпион мира в супертяжёлой весе Энтони Джошуа проведёт бой против боксирующего блогера Джейка Пола в Майами.

Накануне прошла дуэль взглядов: американец пытался вывести с равновесия британского боксера, что-то говоря ему и прикасаясь, однако Джошуа никак не реагировал.

Напомним, что этот бой станет первым для британца после поражения в сентябре 2024 года от Даниеля Дюбуа.

Добавим, что к бою Энтони Джошуа готовился в тренировочном лагере Александра Усика, его тренером был Егор Голуба.

Вице-президент НЛПБУ рассказала, как применила боксерские навыки вне ринга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джоуша Джейк Пол

Статьи по теме

"Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом "Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом
Пол пригрозил судом экс-чемпиону за предположения о постановочности боя с Джошуа Пол пригрозил судом экс-чемпиону за предположения о постановочности боя с Джошуа
Егор Голуб впервые рассказал о работе с Энтони Джошуа Егор Голуб впервые рассказал о работе с Энтони Джошуа
"Тогда он точно драться не будет": Промоутер Фьюри объяснил, что может сорвать поединок с Джошуа "Тогда он точно драться не будет": Промоутер Фьюри объяснил, что может сорвать поединок с Джошуа

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

ЧМ-202620:58
ФИФА представила схему распределения рекордных призовых на ЧМ-2026
Лига конференций20:55
Очеретько и Назарина выйдут в старте Шахтера на Риеку
Украина20:20
УХЛ: Сокол уверенно одолел Крыжинку
Бокс20:02
"Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом
Европа19:58
Гранд Лиги 1 определился с домашним стадионом
Европа19:33
"Предмет гордости": Лунин отреагировал на свой капитанский дебют в Реале
Европа19:17
Тоттенхэм пополнил список претендентов на капитана Барселоны
Лига конференций19:00
Лига конференций: Динамо сыграет с армянами, Шахтер - с хорватами
Футбол18:55
Финалиссима-2026 между Испанией и Аргентиной получила дату и место проведения
Другие страны18:29
Дважды победитель Лиги наций получил вариант возвращения в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK