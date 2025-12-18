iSport.ua
Алина Шатерникова рассказала, как применила боксерские навыки вне ринга

От тренировки к практике.
Сегодня, 10:30
Алина Шатерникова / Getty Images
Алина Шатерникова / Getty Images

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, были ли эпизоды, когда ей приходилось применять боксерские навыки вне ринга.

"Такое случалось ещё тогда, когда я занималась борьбой. Однажды вечером я возвращалась с тренировки на Нивках в Киеве. Было темно, потому что лампочки выкручивали — их просто не было в продаже".

И какой-то пьяный дядька начал ко мне приставать. После броска через бедро он оказался на полу, я ещё и пнула его ногой, нажала кнопку лифта - и приехала домой. Броска через бедро мне хватило, чтобы решить ситуацию.

Ранее украинский тренер рассказал о работе с Энтони Джошуа.

