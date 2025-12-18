iSport.ua
Еще один украинский форвард может перейти в Жирону

Игрок молодежной сборной Украины может продолжить карьеру в Испании.
Сегодня, 11:55       Автор: Василий Войтюк
Александр Пищур / Getty Images
Украинский нападающий Александр Пищур, играющий за венгерский клуб Дьор, может продолжить свою карьеру в Испании.

По информации журналиста Ивана Куироса, 20-летний нападающий привлек внимание Жироны.

Более того, сообщается, что каталонский клуб уже сделал официальное предложение по его трансферу.

Пищур перебрался в Дьор летом 2025 года из другого венгерского клуба Дьормот. На данный момент у 204-сантиметрового нападающего 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

На данный момент в Жироне выступают три украинских футболиста, Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александр пищур

