Травма не позволила Довбику тренироваться, его участие в игре против Ювентуса под сомнением

Все из-за травмы левого бедра.
Сегодня, 13:30       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Артем Довбик получил в ноябре травму мышцы левого бедра, украинец продолжает восстанавливаться.

По информации Roma Press, выход Довбика в субботу, 19 декабря, на игру против Ювентуса под вопросом, так как нападающий пропускает общие тренировки команды.

Отмечается, что скорее всего лидером атаки на матч 17-го тура станет Фергюсон, а другой нападающий Пауло Дибала может выйти на поле во втором тайме для замены.

Добавим, что в этом сезоне Довбик провёл 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее спортивный врач рассказал о травме Судакова, полученной в матче Кубка Португалии.

