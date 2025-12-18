Травма не позволила Довбику тренироваться, его участие в игре против Ювентуса под сомнением

Артем Довбик получил в ноябре травму мышцы левого бедра, украинец продолжает восстанавливаться.

По информации Roma Press, выход Довбика в субботу, 19 декабря, на игру против Ювентуса под вопросом, так как нападающий пропускает общие тренировки команды.

Отмечается, что скорее всего лидером атаки на матч 17-го тура станет Фергюсон, а другой нападающий Пауло Дибала может выйти на поле во втором тайме для замены.

Добавим, что в этом сезоне Довбик провёл 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

