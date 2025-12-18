Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси

В пятницу, 18 декабря, начнётся третий этап Кубка мира во французском Ансе. Первой гонкой французского этапа станет женский спринт.

Узнать, кто из женской сборной Украины примет участие в спринте, можно на ISPORT.

В субботу, 19 декабря, пройдёт мужской спринт, в котором примут участие Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Добавим, что для Тараса это дебют в сезоне на Кубке мира, а Антон возвращается на этап после болезни.

Гонка начнётся в 15:15 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!