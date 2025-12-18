Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии

В пятом раунде Кубка Португалии Бенфика уверенно обыграла Фаренсе со счётом 2:0.

К победе присоединился и украинский полузащитник Георгий Судаков: он отдал голевую передачу, однако уже на 35-й минуте матча был вынужден покинуть поле из-за грубого столкновения коленом в бедро.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что Судакова сняли с поля, чтобы исключить развитие серьёзного повреждения.

Отмечается, что у хавбека, скорее всего, обычный ушиб, и украинец будет готов сыграть уже в следующем матче против Фамаликана.

