Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии

Ушиб бедра, серьезных последствий нет.
Сегодня, 12:05       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В пятом раунде Кубка Португалии Бенфика уверенно обыграла Фаренсе со счётом 2:0.

Читай также: Судаков насмешил фанатов реакцией на 750-ю победу Моуриньо

К победе присоединился и украинский полузащитник Георгий Судаков: он отдал голевую передачу, однако уже на 35-й минуте матча был вынужден покинуть поле из-за грубого столкновения коленом в бедро.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что Судакова сняли с поля, чтобы исключить развитие серьёзного повреждения.

Отмечается, что у хавбека, скорее всего, обычный ушиб, и украинец будет готов сыграть уже в следующем матче против Фамаликана.

К слову, гранды АПЛ готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Геогрий Судаков

