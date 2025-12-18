iSport.ua
Судаков насмешил фанатов реакцией на 750-ю победу Моуриньо

Украинец прокомментировал событие.
Сегодня, 07:28       Автор: Василий Войтюк
Моуриньо и Бенфика
Моуриньо и Бенфика

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков накануне стал участником матче Кубка Португалии Фаренсе - Банфика, в котором его команда одержала победу.

Это был 750-й поединок в тренерской карьере легендарного наставника "орлов" Жозе Моуриньо.

Такое событие команда отпраздновала в раздевалке, поздравив тренера и сделав фотографию с ним и символической футболкой з числом 750 на спине. Моуриньо выложил это фото на своем аккаунте в Instagram с подписью: "Самая важная победа в моей карьере - это следующая, работаем дальше".

В комментариях появился Судаков, который выложил gif-файл с легендарным моментом с участием Моуриньо, когда тот требовал от журналистов уважения.

Читай также: Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"

Отметим, что сам Судаков получил повреждение и покинул поле на 36-й минуте матча. Бенфика забила дважды и победила со счетом 2:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо Георгий Судаков

