Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик встретил бывшего соперника Энтони Джошуа и сделал ему подарок.

Украинский боксер подарил британцу вышиванку.

На спине на ней вышит силуэт украинского козака. Усик немного рассказал Джошуа о козаках.

Напомним, что британец уже 19 декабря проведет поединок против блогера Джейка Пола в Майами. Команда Усика помогала ему готовится к поединку.

