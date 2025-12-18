iSport.ua
Русский Українська

Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку

Чемпион рассказал британцу о козаках.
Сегодня, 11:11       Автор: Василий Войтюк
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик встретил бывшего соперника Энтони Джошуа и сделал ему подарок.

Украинский боксер подарил британцу вышиванку.

На спине на ней вышит силуэт украинского козака. Усик немного рассказал Джошуа о козаках. 

Напомним, что британец уже 19 декабря проведет поединок против блогера Джейка Пола в Майами. Команда Усика помогала ему готовится к поединку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

Статьи по теме

Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично" Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Егор Голуб впервые рассказал о работе с Энтони Джошуа Егор Голуб впервые рассказал о работе с Энтони Джошуа
Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа
"Не думаю, что кто-то ожидал": Уордли отреагировал на желание Усика драться с Уайлдером "Не думаю, что кто-то ожидал": Уордли отреагировал на желание Усика драться с Уайлдером

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Биатлон13:04
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Бокс12:46
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Формула 112:25
Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026
Европа12:05
Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии
Европа11:55
Еще один украинский форвард может перейти в Жирону
Теннис11:35
Свитолина доминировала над Костюк в парном разряде на турнире в Индии
Бокс11:11
Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку
Европа10:52
МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна
Бокс10:30
Алина Шатерникова рассказала, как применила боксерские навыки вне ринга
Лига конференций10:30
Динамо - Ноа: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK