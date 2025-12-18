Свитолина доминировала над Костюк в парном разряде на турнире в Индии

Первая ракетка мира выходит победительницей в парном матче.

В Индии проходит выставочный турнир World Tennis League, в котором участвуют Элина Свитолина и Марта Костюк.

Команда, в которой выступает Элина - VB Realty Hawks, сыграла против команды Aussie Mavericks Kites, которую представляет Марта.

Помимо украинок, в составе VB Realty Hawks были представители Канады - Денис Шаповалов и из Индии - Юки Бхамбри. Тем временем в Aussie Mavericks Kites Костюк играла вместе с Ником Кириосом из Австралии и Дхакшинесваром Сурешем из Индии.

Матч продолжался 45 минут, и победу одержала VB Realty Hawks со счётом 7:5.

К слову, первая ракетка мира объявила о прекращении сотрудничества с тренером.

