iSport.ua
Русский Українська

Свитолина доминировала над Костюк в парном разряде на турнире в Индии

Первая ракетка мира выходит победительницей в парном матче.
Сегодня, 11:35       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В Индии проходит выставочный турнир World Tennis League, в котором участвуют Элина Свитолина и Марта Костюк.

Команда, в которой выступает Элина - VB Realty Hawks, сыграла против команды Aussie Mavericks Kites, которую представляет Марта.

Помимо украинок, в составе VB Realty Hawks были представители Канады - Денис Шаповалов и из Индии - Юки Бхамбри. Тем временем в Aussie Mavericks Kites Костюк играла вместе с Ником Кириосом из Австралии и Дхакшинесваром Сурешем из Индии.

Матч продолжался 45 минут, и победу одержала VB Realty Hawks со счётом 7:5.

К слову, первая ракетка мира объявила о прекращении сотрудничества с тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Марта Костюк

Статьи по теме

Костюк и Ястремская выбрали следующий турнир подготовки к Australian Open Костюк и Ястремская выбрали следующий турнир подготовки к Australian Open
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Биатлон13:04
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Бокс12:46
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Формула 112:25
Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026
Европа12:05
Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии
Европа11:55
Еще один украинский форвард может перейти в Жирону
Теннис11:35
Свитолина доминировала над Костюк в парном разряде на турнире в Индии
Бокс11:11
Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку
Европа10:52
МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна
Бокс10:30
Алина Шатерникова рассказала, как применила боксерские навыки вне ринга
Лига конференций10:30
Динамо - Ноа: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK