Костюк и Ястремская выбрали следующий турнир подготовки к Australian Open

Вторая и третья ракетки Украины Марта Костюк и Даяна Ястремская определились со вторым турниром в 2026 году. После Брисбена они отправятся в Аделаиду, сообщает Tennis Australia.

"Полутысячник" там пройдет 12-17 января. В прошлом году в Аделаиде Костюк зачехлила ракетку после стартового поединка. Ястремская же выступит на турнире впервые с 2020 года, когда дошла до финала.

Соревнования в Брисбене и Аделаиде – этапы подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Первый в новом сезоне мэйджор примет Мельбурн. Старт Australian Open намечен на 18 января.

Напомним, украинка Ангелина Калинина выиграла турнир WTA 125 во французском Лиможе.

