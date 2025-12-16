Костюк и Ястремская выбрали следующий турнир подготовки к Australian Open
Украинки будут путешествовать по Зеленому континенту.
Вторая и третья ракетки Украины Марта Костюк и Даяна Ястремская определились со вторым турниром в 2026 году. После Брисбена они отправятся в Аделаиду, сообщает Tennis Australia.
"Полутысячник" там пройдет 12-17 января. В прошлом году в Аделаиде Костюк зачехлила ракетку после стартового поединка. Ястремская же выступит на турнире впервые с 2020 года, когда дошла до финала.
Соревнования в Брисбене и Аделаиде – этапы подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Первый в новом сезоне мэйджор примет Мельбурн. Старт Australian Open намечен на 18 января.
Напомним, украинка Ангелина Калинина выиграла турнир WTA 125 во французском Лиможе.
