Мужчина, наехавший на людей во время чемпионского парада Ливерпуля, получил серьезный срок
Пол Дойл был приговорен к 21 году заключения.
Пол Дойл узнал вердикт суда, сообщает ESPN.
Напомним, что 53-летний мужчина был задержан после наезда на людей во время чемпионского парада Ливерпуля в мае 2025 года.
По итогам проишествия пострадали 134 человека, однако в суде обвинения касались лишь 29-ти пострадавших.
В сентябре Дойл отклонил все обвинения, однако вскоре все же признал вину. Как говорится в постановлении суда, бывшим спецназовецом Королевской морской пехоты овладел гнев.
В итоге мужчина был приговорен к 21 году и шести месяцам тюремного заключения. Также ему запрещено управлять транспортом на протяжении 16 лет.
Ранее также капитан МЮ сделал неожиданное заявление.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!