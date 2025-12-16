iSport.ua
Мужчина, наехавший на людей во время чемпионского парада Ливерпуля, получил серьезный срок

Пол Дойл был приговорен к 21 году заключения.
Сегодня, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Пол Дойл узнал вердикт суда, сообщает ESPN.

Напомним, что 53-летний мужчина был задержан после наезда на людей во время чемпионского парада Ливерпуля в мае 2025 года.

По итогам проишествия пострадали 134 человека, однако в суде обвинения касались лишь 29-ти пострадавших.

В сентябре Дойл отклонил все обвинения, однако вскоре все же признал вину. Как говорится в постановлении суда, бывшим спецназовецом Королевской морской пехоты овладел гнев.

В итоге мужчина был приговорен к 21 году и шести месяцам тюремного заключения. Также ему запрещено управлять транспортом на протяжении 16 лет.

Ранее также капитан МЮ сделал неожиданное заявление.

