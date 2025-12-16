iSport.ua
Энрике - лучший тренер года по версии ФИФА

Испанец обошел Слота и Флика.
Сегодня, 19:53       Автор: Андрей Безуглый
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

В Дохе, Катар, прошла ежегодная церемония награждения FIFA The Best.

В номинации на лучшего тренера года сошлись Луис Энрике, Арне Слот и Ханси Флик.

Победителем и лучшим тренером 2025 года был признан наставник ПСЖ Луис Энрике.

Под руководством испанца ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции и Суперкубок УЕФА.

Ранее также был назван лучший игрок года по версии ФИФА.

Энрике - лучший тренер года по версии ФИФА
