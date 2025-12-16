iSport.ua
Перуджа Плотницкого с победы стартовала на клубном ЧМ

Украинец был признан лучшим игроком матча.
Сегодня, 20:58
Олег Плотницкий / Getty Images
Олег Плотницкий / Getty Images

Во вторник, 16 декабря, Перуджа Олега Плотницкого провела первый матч на клубном ЧМ.

Первым соперником итальянского клуба стал ливийский Свехли, которым ничего не смог сделать двукратным чемпионам турнира.

Перуджа выиграла все три сета, а сам Плотницкий набрал шесть очков. Также украинец был признан лучшим игроком встречи.

Благодаря этой победе итальянский клуб возглавил группу, обойдя ближайшего соперника за счет соотношения очков.

Следующий матч Перуджа проведет против Осака Блутеон 17 декабря.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Мужчины, первый тур

Перуджа (Италия) — Свехли (Ливия) 3:0 (25:10, 25:15, 25:18)

