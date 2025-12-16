iSport.ua
Ведущий полузащитник Баварии возобновил тренировки

Звезда "ротен" близок к возвращению на поле.
Сегодня, 19:10       Автор: Антон Федорцив
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

У мюнхенской Баварии стало меньше кадровых проблем. Хавбек Джамал Мусиала возобновил занятия, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Немец вернулся к полноценным командным тренировкам. Мусиала не выходил на поле с лета. Он получил тяжелую травму на Клубном ЧМ-2025.

Тогда у полузащитника диагностировали перелом малоберцовой кости. Он сопровождался переломом и вывихом голеностопного сустава. Однако, уже в октябре Мусиала начал индивидуальные занятия.

К слову, голкипер Мануэль Нойер попал в лазарет Баварии с травмой бедра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария джамал мусиала

