Бавария потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги

Незаурядное событие произошло в 19-м туре чемпионата Германии. Мюнхенская Бавария впервые проиграла в нынешнем сезоне Бундеслиги, уступив Аугсбургу.

"Ротен" открыли счет в середине первого тайма. Это Ито замкнул навес Олисе от углового флажка. Удвоить преимущество до перерыва могли Карл и Диас (дважды), а гости ответили выстрелом Фелльхауэра в перекладину.

А вот во второй половине острее выглядел Аугсбург. Неожиданное давление середняка принесло плоды на 75-й минуте – Чавес отправил мяч в сетку головой после стандарта. А затем Массенго в центре штрафной замкнул прострел от лицевой линии.

Отыграться Бавария не сумела. Мюнхенцы остались лидером турнирной таблицы (50 очков). Несколько улучшил положение Аугсбург – 13-я позиция (19 пунктов).

Статистика матча Бавария – Аугсбург 19-го тура чемпионата Германии

Бавария – Аугсбург – 1:2

Голы: Ито, 23 – Чавес, 75, Массенго, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.47 - 0.94

Владение мячом: 70 % - 30 %

Удары: 15 - 16

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 9 - 3

Фолы: 10 - 5

