Бавария потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги
Незаурядное событие произошло в 19-м туре чемпионата Германии. Мюнхенская Бавария впервые проиграла в нынешнем сезоне Бундеслиги, уступив Аугсбургу.
"Ротен" открыли счет в середине первого тайма. Это Ито замкнул навес Олисе от углового флажка. Удвоить преимущество до перерыва могли Карл и Диас (дважды), а гости ответили выстрелом Фелльхауэра в перекладину.
А вот во второй половине острее выглядел Аугсбург. Неожиданное давление середняка принесло плоды на 75-й минуте – Чавес отправил мяч в сетку головой после стандарта. А затем Массенго в центре штрафной замкнул прострел от лицевой линии.
Отыграться Бавария не сумела. Мюнхенцы остались лидером турнирной таблицы (50 очков). Несколько улучшил положение Аугсбург – 13-я позиция (19 пунктов).
Статистика матча Бавария – Аугсбург 19-го тура чемпионата Германии
Бавария – Аугсбург – 1:2
Голы: Ито, 23 – Чавес, 75, Массенго, 81
Ожидаемые голы (xG): 1.47 - 0.94
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 15 - 16
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 9 - 3
Фолы: 10 - 5
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!