Тренер Барселоны отметил ошибки в игре против Ньюкасла

Оценил игру "сине-гранатовых" после драматичной ничьей с английской командой.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона / Getty Images
Во вторник, 10 марта, прошел матч Ньюкасл - Барселона. Игра закончилась со счетом 1:1. Каталонская команда смогла сравнять счет под конец игры - гол был забит на 95:50. Отмечается, что это самый поздний мяч Барселоны с пенальти за всю историю выступлений в Лиге чемпионов.

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик высказался о ничьей с сороками.

Мы играли не лучшим образом. Мы много теряли мяч, упускали возможности. У них очень быстрые футболисты. Но защитой я доволен. Матч получился интенсивным. Мы провели много игр, пусть даже у нас был большой перерыв. Мы постепенно увеличим запас сил.

"Мы допустили много ошибок, много фолили, много теряли мяч. Нам нужно отдохнуть. В воскресенье будет новый матч, у нас есть время на отдых и хорошую подготовку. Таков уровень соревнований надо адаптироваться", — сказал немецкий специалист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ньюкасл ханси флик

