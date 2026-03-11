НБА: Сан-Антонио обыграл Бостон, Детройт разгромил Бруклин
В ночь на среду, 11 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны одиннадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 10 марта
Филадельфия - Мемфис - 139:129 (32:32, 36:39, 30:33, 41:25)
Филадельфия: Убре (30 + 12 подборов), Граймс (23), Эджкомб (21), Барлоу (11), Бона (4) – старт; Пэйн (32 + 10 передач), Уотфорд (11), Терри (5), Уокер (2), Эдвардс (0).
Мемфис: Джером (26 + 8 передач), Кауард (13 + 16 подборов), Проспер (11), Веллс (11), Хендрикс (8) – старт; Джексон (15 + 6 потерь), Рупер (14), Смолл (12 + 7 передач), Спенсер (12), Мейшек (7).
Атланта - Даллас - 124:112 (40:26, 24:27, 31:38, 29:21)
Атланта: Александер-Уокер (29), Джонсон (27 + 7 подборов + 8 передач), Оконгву (18 + 9 подборов + 4 блок-шота), Дэниелс (14 + 7 подборов + 10 передач), Макколлум (13 + 9 подборов) – старт; Гует (9), Винсент (8), Рисаше (4), Кисперт (2), Лендейл (0).
Даллас: Флегг (14 + 12 подборов), Маршалл (14), Геффорд (14 + 10 подборов), Вашингтон (7), Кристи (6) – старт; Томпсон (21), Миддлтон (16), Уильямс (13), Бегли (7 + 6 передач), Нембхард (0).
Бруклин - Детройт - 100:138 (27:38, 13:35, 33:32, 27:33)
Бруклин: Портер (19), Павелл (10), Клауни (9), Траоре (2), Клекстон (2) – старт; Уилсон (14), Вольф (13 + 8 подборов), Сараф (10 + 6 передач), Майнотт (9), Этьенн (7), Джонсон (5), Лидделл (0).
Детройт: Дюрен (26), Каннингем (21 + 15 передач), Д. Робинсон (15), Сассер (14), Харрис (2) – старт; Холланд (16), Дженкинс (14 + 6 передач + 5 перехватов), Грин (8), Рид (8), Хертер (7), Стюарт (4 + 8 подборов), Ланир (3).
Майами - Вашингтон - 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32)
Майами: Адебайо (83 + 9 подборов + 5 потерь), Митчелл (12 + 7 подборов), Ларссон (10), Якучионис (5 + 6 передач), Гарднер (4 + 8 подборов) – старт; Фонтеккьо (18), Джонсон (8), Смит (5), Хакес (5 + 8 передач), Голдин (0), Килс (0).
Вашингтон: Сарр (28), Райли (22), Джонсон (17), Кэррингтон (12 + 6 передач + 7 потерь), Кулибали (10 + 7 передач) – старт; Харди (17), Шэмпени (8), Купер (6), Гилл (6), Вукчевич (3).
Милвоки - Финикс - 114:129 (30:36, 35:26, 32:38, 17:29)
Милвоки: Кузма (33), Я. Адетокумбо (22), Тернер (22 + 9 подборов), Роллинз (14 + 7 передач + 5 потерь), Дженг (12 + 10 подборов) – старт; Томас (8), Грин (3), Джексон (0), Нэнс (0), Принс (0).
Финикс: Букер (27 + 7 передач), Грин (25), О’Нил (21), Гиллеспи (12 + 9 подборов + 9 передач), Игодаро (8) – старт; Аллен (12), Малуач (8), Гудвин (6), Хайсмит (6), Флемминг (4), Данн (0).
Сан-Антонио - Бостон - 125:116 (29:31, 29:27, 39:32, 28:26)
Сан-Антонио: Вембаньяма (39 + 11 подборов + 6 потерь), Фокс (25 + 9 передач), Касл (18 + 9 подборов + 6 передач), Вассел (14), Шемпени (0) – старт; Харпер (9), Брайан (8), К. Джонсон (8), Корнет (4), Маклафлин (0), Пламли (0).
Бостон: Уайт (34 + 7 передач), Тейтум (24), Хаузер (11 + 7 подборов), Браун (8 + 7 передач), Кета (5) – старт; Харпер (22), Шаерман (6), Гарза (3), Гонсалес (2), Уолш (1), Уильямс (0), Шульга (0).
Хьюстон - Торонто - 113:99 (29:29, 29:20, 28:34, 27:16)
Хьюстон: Дюрент (29 + 8 подборов), Томпсон (23 + 6 передач), Смит (23), Шенгюн (14 + 12 подборов), Исон (8) – старт; Шеппард (7 + 7 подборов), Капелла (4 + 10 подборов), Финни-Смит (3), А. Холидей (2), Кроуфорд (0), Грин (0), Окоги (0).
Торонто: Барретт (25), Барнс (24), Квикли (12 + 6 передач), Ингрем (9), Мамукелашвили (8) – старт; Дик (6), Уолтер (6), Беттл (3), Шед (2), Мобо (2), Мартин (2), Темпл (0).
Голден Стейт - Чикаго - 124:130 OT (30:26, 21:31, 32:32, 35:29, 6:12)
Голден Стейт: Сантос (17), Хорфорд (13 + 9 подборов + 4 блок-шота), Др. Грин (12 + 7 подборов), Подземские (9 + 7 передач), Ричард (8) – старт; Порзингис (17 + 4 блок-шота), Спенсер (17 + 6 передач), Крайер (17), Пейтон II (12 + 11 подборов), Уильямс (2), Леонс (0).
Чикаго: Бузелис (41), Гидди (21 + 13 подборов + 17 передач + 5 потерь), Миллер (17 + 11 подборов), Смит (12 + 12 подборов), Ябуселе (2) – старт; Джонс (22), Ричардс (10 + 10 подборов), Диллингем (5).
Портленд - Шарлотт - 101:103 (34:20, 21:26, 27:32, 19:25)
Портленд: Грант (24), Авдия (22 + 7 передач), Камара (11), Клинган (11 + 11 подборов), Холидей (4) – старт; Хендерсон (17), Р. Уильямс (6 + 10 подборов + 4 блок-шота), Крейчи (3), Тайбул (3), Мюррей (0).
Шарлотт: Миллер (23 + 9 подборов), Книппел (15), Болл (14), Бриджес (11 + 7 подборов), Диабати (7 + 9 подборов) – старт; Колкбреннер (13), Джеймс (11 + 7 подборов), Г. Уильямс (3), Грин (3), Коннотон (3).
Сакраменто - Индиана - 114:109 (24:25, 18:34, 30:23, 42:27)
Сакраменто: Рейно (18 + 11 подборов), Вестбрук (16 + 7 подборов + 9 передач), Клиффорд (12), Дерозан (12), Ачиува (6 + 7 подборов) – старт; Картер (24), Плауден (10), Хейс (8), Юбэнкс (4), Монк (4), Макдермотт (0).
Индиана: Несмит (29), Топпин (17), Джонс (14 + 9 передач), Хафф (12 + 7 подборов), Уокер (8 + 9 подборов) – старт; Поттер (11 + 7 подборов), Шеппард (9), Браун (5), Джексон (4), Слоусон (0), Питер (0).
Лейкерс - Миннесота - 120:106 (16:21, 29:24, 39:23, 36:38)
Лейкерс: Дончич (31 + 11 подборов + 11 передач), Ривз (31 + 7 подборов + 8 передач), Эйтон (14 + 12 подборов), Хачимура (9), Смарт (8) – старт; Кеннард (10), Ларевиа (8 + 7 подборов), Вандербилт (4), Тимми (3), Бафкин (2), Тьерро (0), Джеймс-младший (0), Кнехт (0).
Миннесота: Эдвардс (14), Рэндл (14 + 7 подборов), Дивинченцо (8), Макдениэлс (6), Гобер (3 + 12 подборов) – старт; Досунму (13), Рид (13), Шэннон (12), Хайленд (11), Кларк (5), Андерсон (5), Филлипс (2), Инглс (0), Беранже (0).
