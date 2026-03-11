iSport.ua
Лоуренс Околи призывает лишить титула Александра Усика

Считает, что WBC должен заставить Усика драться с Кабайелом или лишить титула.
Сегодня, 10:02       Автор: Валентина Чорноштан
Лоуренс Околи / Getty Images
Лоуренс Околи / Getty Images

Британский экс-чемпион мира в тяжёлом и втором тяжёлом весе Лоуренс Околи высказался о том, что WBC должно повлиять на чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика в выборе соперника на бой или лишить его пояса.

Ранее украинский боксёр назвал бои, которые проведёт до завершения карьеры.

"Всем придётся форсировать ситуацию — и команде Агита, и моей команде. Нам всем нужно надавить и надеяться, что WBC примет правильное решение. Усик должен драться с Кабайелом", — сказал он для Sky Sports.

Если он не проведёт этот бой в разумные сроки и не договорится о нём, его нужно лишить титула, а затем пусть боксирует с кем захочет в конце года. Тогда мы проведём бой осенью за полноценный титул чемпиона мира.

Ранее Усик объяснил, почему не будет драться с Итаумой.

