Лоуренс Околи призывает лишить титула Александра Усика

Британский экс-чемпион мира в тяжёлом и втором тяжёлом весе Лоуренс Околи высказался о том, что WBC должно повлиять на чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика в выборе соперника на бой или лишить его пояса.

"Всем придётся форсировать ситуацию — и команде Агита, и моей команде. Нам всем нужно надавить и надеяться, что WBC примет правильное решение. Усик должен драться с Кабайелом", — сказал он для Sky Sports.

Если он не проведёт этот бой в разумные сроки и не договорится о нём, его нужно лишить титула, а затем пусть боксирует с кем захочет в конце года. Тогда мы проведём бой осенью за полноценный титул чемпиона мира.

