Слот разобрал ошибки Ливерпуля после матча с Галатасараем

О моменте ван Дейка и атмосфере на стадионе.
Сегодня, 10:38       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот / Getty Images

Ливерпуль в гостях проиграл Галатасараю с минимальным счётом 1:0. Теперь ответная игра красных ожидает 11 марта.

Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот прокомментировал поражение в Стамбуле:

"Надо отдать им должное за то, что они относятся к каждому моменту, как к последнему в своей жизни. Это то, чему мы точно можем поучиться, потому что мы относимся к своим шансам так, словно дальше их будет ещё 10. И вот мы пропустили", - сказал Слот.

Также нидерландский тренер высказался касательно нарушений:

Взгляните на то, как тянули ван Дейка перед тем, как мяч попал Конате в руку. В таком случае можно смело говорить, что атмосфера на этом матче произвела впечатление не только на нас.

К слову, Атлетико  разгромил Тоттенхэм и установил клубный рекорд в плей-офф Лиги чемпионов.

