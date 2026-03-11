iSport.ua
Атлетико разгромил Тоттенхэм и установил клубный рекорд в плей-офф ЛЧ

Крупнейшая победа мадридцев, и шестое поражение подряд "шпор".
Сегодня, 08:20       Автор: Валентина Чорноштан
Атлетико – Тоттенхэм / Getty Images
Атлетико – Тоттенхэм / Getty Images

Накануне состоялся матч Атлетико – Тоттенхэм, в котором "матрасники" смогли установить новое достижение, а лондонская команда продолжила свой антирекорд.

Подопечные Диего Симеоне еще ни разу не проигрывали на своем поле в плей-офф Лиги чемпионов, когда во главе команды был аргентинский специалист. Они 20 раз играли дома в плей-офф и за это время одержали 14 побед, еще 6 раз Атлетико сыграл вничью.

Также победа над Тоттенхэмом со счетом 5:2 стала крупнейшей победой клуба в матчах на выбывание в этом турнире.

Тем временем Тоттенхэм установил клубный антирекорд по поражениям, а именно команда проиграла шесть матчей подряд. Добавим, что серия из шести поражений кряду произошла впервые в истории "шпор".

К слову, тренер Барселоны оценил игру "сине-гранатовых" после драматичной ничьей с английской командой в рамках Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм атлетико мадрид

