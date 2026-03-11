НХЛ: Тампа уступила Коламбусу, Каролина победила Питтсбург
В ночь на среду, 11 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 10 марта
Бостон – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 48 Лорей (Арвидссон, Линдхольм)
1:1 – 54 Даути (Кемпе, Мур)
2:1 – 61 Макэвой (Кастелик, Пастрняк)
Баффало – Сан-Хосе – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 4 Куинн (Маклауд, Цукер)
2:0 – 5 Так (Самуэльссон, Далин)
2:1 – 12 Селебрини (Смит)
3:1 – 24 Маленстин (Далин, Кребс)
4:1 – 28 Цукер (Пауэр, Куинн)
4:2 – 39 Шервуд (Веннберг, Ферраро)
5:2 – 41 Куинн (Далин, Маклауд)
5:3 – 46 Веннберг (Тоффоли)
6:3 – 57 Куинн (Маклауд)
Каролина – Питтсбург – 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы:
1:0 – 7 Станковен (Блэйк, Райлли)
1:1 – 19 Манта (Койвунен)
1:2 – 31 Раст (Карлссон, Чинахов)
2:2 – 42 Янковски (Никишин, Каррье)
3:2 – 43 Джарвис (Свечников)
4:2 – 51 Никишин (Элерс, Ахо)
4:3 – 57 Аччари (Чинахов, Раст)
4:4 – 59 Раст (Карлссон, Ракелль)
Флорида – Детройт – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Шайбы:
1:0 – 9 Хиностроза (Форслинг, Боквист)
1:1 – 23 Кэйн (Дебринкет, Зайдер)
1:2 – 33 Фолк (Копп)
2:2 – 45 Миккола (Хиностроза)
2:3 – 46 Каспер (Фолк, Финни)
3:3 – 58 Верхэге (Мэттью Ткачак)
4:3 – 59 Верхэге (Беннетт, Мэттью Ткачак)
Монреаль – Торонто – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 4 Капанен (Демидов, Ньюхук)
2:0 – 14 Дано (Хатсон, Гуле)
2:1 – 34 В. Нюландер (Коуэн)
3:1 – 59 Эванс (Мэтисон)
Рейнджерс – Калгари – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 17 Лафреньер (Фокс, Зибанежад)
2:0 – 30 Шири (Борген, Картье)
3:0 – 36 Лафреньер (Зибанежад, Перро)
4:0 – 57 Лафреньер (Вааканайнен, Перро)
Тампа-Бэй – Коламбус – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Шайбы:
1:0 – 13 Гонсалвеш (Кучеров, Хедман)
1:1 – 25 Проворов (Койл, Матейчук)
1:2 – 26 Гарланд (Монахан, Джонсон)
1:3 – 31 Марченко (Веренски, Фантилли)
2:3 – 36 Мозер (Сирелли)
2:4 – 44 Гарланд (Веренски, Монахан)
2:5 – 55 Фаббро (Мерзликин)
Сент-Луис – Айлендерс – 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 4 Броберг (Томас, Снаггеруд)
2:0 – 29 Холлоуэй (Снаггеруд, Фаулер)
3:0 – 30 Снаггеруд (Линдштайн, Томас)
3:1 – 37 Пажо (Барзэл, Шефер)
3:2 – 45 Ричи
3:3 – 46 Хорват (Барзэл, Ричи)
3:4 – 62 Барзэл (Деанджело, Шенн)
Даллас – Вегас – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 – 21 Айкел (Барбашев, Теодор)
1:1 – 30 Бек (Харли, Блэкуэлл)
2:1 – 34 Бенн (Дюшен, Джонстон)
Миннесота – Юта – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Шайбы:
1:0 – 14 Капризов (Тарасенко)
2:0 – 28 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон)
3:0 – 42 Бринк
4:0 – 46 Юров (К. Хьюз, Тарасенко)
5:0 – 58 Хартман (Капризов, Фолиньо)
Виннипег – Анахайм – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 25 Баррон (Перфетти, Саломонссон)
1:1 – 26 Уош (Гудас, Харкинс)
1:2 – 26 Пелинг (Лакомб, Киллорн)
1:3 – 28 Киллорн (Пелинг)
1:4 – 59 Лакомб (Труба)
Сиэтл – Нэшвилл – 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 2 Какко (Райт)
2:0 – 9 Бенирс (Данн, Макканн)
2:1 – 24 Джост (Маршессо, Свечков)
2:2 – 30 Шефер (Шей, Вуд)
2:3 – 34 Уфко (О′Райлли, Маршессо)
2:4 – 59 Стэмкос (Хаг)
Колорадо – Эдмонтон – 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 1 Колтон (Нелсон)
1:1 – 8 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид)
2:1 – 15 Нечас
2:2 – 19 Рословик (Драйзайтль)
2:3 – 24 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Нерс)
3:3 – 47 Ничушкин (Малински)
3:4 – 49 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)
