Реал ищет игроков для усиления центра поля

Cворачивают переговоры с Родри и нацеливается на игроков Лиги 1 и Эредивизи.

Реал отказался от идеи подписать Родри и ищет варианты с другими лидерами полузащиты.

По данным As, мадридская команда решила, что 29-летний полузащитник Манчестер Сити не входит в их планы после того, как клуб прислал ему предложение о продлении контракта с английским клубом.

Отмечается, что "королевскому" клубу не понравилась неопределённость игрока относительно его будущего, его текущий договор рассчитан до лета 2027 года.

Теперь Реал нацелен на Адама Уортона из Кристал Пэлас, Витиньи из ПСЖ. Также они рассматривают молодого Кеса Смита из А как игрока на перспективу.

