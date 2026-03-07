Звезда Реала настроен на доминирование в матчах с Манчестер Сити

В среду, 11 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся Реал – Манчестер Сити.

Лидер мадридской команды Винисиус поделился ожиданиями от предстоящей игры.

"В Реале мы никогда не сдаемся. Мы готовы к любому сценарию. Мы хотим атаковать против Манчестер Сити, хотим доминировать, хотим показать великолепную версию Реала — команду, которая борется за каждый мяч. Против Сити мы должны быть безупречны", — сказал вингер.

Ответная игра пройдет 17 марта в Манчестере.

К слову, Сити заинтересовался игроком из Бенфики.

