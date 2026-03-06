iSport.ua
Защитник Тоттенхэма рассматривает трансфер в другую лигу на фоне поражений команды

Мечтает играть за Реал Мадрид.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Педро Порро / Getty Images
Педро Порро на фоне проигрышей Тоттенхэма хотел бы сменить команду. Он поделился, что хотел бы играть за "королевску" команду.

Контракт правого защитника со "шпорами" рассчитан до лета 2028 года. Ранее Порро связывали с переходом в Реал, однако трансфера в испанский чемпионат не произошло.

В настоящее время мадридскую команду может покинуть Дани Карвахаль. Издание добавляет, что маловероятно, что испанские гранды захотят платить деньги за подписание Порро, после ухода Карвахаля. 

Отмечается, что Реал может сделать ставку на Александера-Арнольда, а не на подписание испанца. Однако 26-летний игрок ранее говорил, что мечтал играть за "сливочных".

К слову, сербский форвард Ювентуса восстанавливается после долгого отсутствия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Реал Мадрид

