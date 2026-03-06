Звезда Астон Виллы подозревается в нарушении правил о ставках

Голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес получил подозрение от FA, сообщает The Athletic.

Аргентинец является амбассадором букмекерской компании bplay. В октябре быа даже запущена рекламная кампания с участием Мартинеса.

По правилам FA, игроки не могут рекламировать и продвигать ставки на спорт. Отдельно запрещается рекламировать ставки на соревнования, в которых игрок сам участвует.

FA пока изучает ситуацию, а Мартинес и bplay отказались от комментариев.

Напомним, что ранее в подобной ситуации оказался Йерри Мина, в результате чего федерация оштрафовала защитника на 10 тысяч фунтов.

