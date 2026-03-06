iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший игрок Манчестер Юнайтед перешел в бразильский клуб

Джесси Лингард присоединился к Коринтианс.
Сегодня, 17:59       Автор: Андрей Безуглый
Джесси Лингард / corinthians.com.br
Джесси Лингард / corinthians.com.br

33-летний Джесси Лингард стал игроком Коринтианс.

Клуб официально сообщил о подписании английского хавбека свободным агентом. Условия контракта игрока не раскрывались.

Напомним, что предыдущим клубом Лингарда был Сеул, который он покинул по окончании контракта в конце прошлого года.

Стоит отметить, что за Коринтианс выступает еще один экс-игрок Манчестер Юнайтед Мемфис Депай.

Ранее также легенда МЮ вступился за Майкла Каррика.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джесси Лингард

Статьи по теме

Экс-звезда МЮ не подошел двум клубам Серии A Экс-звезда МЮ не подошел двум клубам Серии A
Экс-хавбек МЮ покинет экзотический чемпионат Экс-хавбек МЮ покинет экзотический чемпионат
Дедушку экс-звезды АПЛ обвиняют в педофилии, а самого футболиста в скрытии преступления Дедушку экс-звезды АПЛ обвиняют в педофилии, а самого футболиста в скрытии преступления
Экс-игрок МЮ закрыл собственный бренд из-за огромных долгов Экс-игрок МЮ закрыл собственный бренд из-за огромных долгов

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ливерпуля, Реала, ПСЖ и Наполи
просмотров
УПЛ: Александрии присудили техническое поражение в матче с Оболонью
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Другие страны20:45
Против Неймара подапла иск его повар
Биатлон20:10
Пидручный финишировал в топ-16 индивидуальной гонки
Европа19:35
Манчестер Юнайтед планирует серьезно пополнить бюджет летом
Другое18:44
Превц не сумел установить рекорд из-за дисквалификации
Европа17:59
Бывший игрок Манчестер Юнайтед перешел в бразильский клуб
Формула 117:07
Гран-при Австралии: Пиастри возглавил вторую практику
Европа16:47
Звезда Астон Виллы подозревается в нарушении правил о ставках
Европа16:17
Легенда МЮ жестко прошелся по критикам Каррика
Европа14:58
Реал передумал покупать Витинью, однако готовит 120 миллионов евро на другого игрока
Биатлон14:40
Меркушина выигрывает масс-старт-60 на ЮЧС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK