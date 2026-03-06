Бывший игрок Манчестер Юнайтед перешел в бразильский клуб

33-летний Джесси Лингард стал игроком Коринтианс.

Клуб официально сообщил о подписании английского хавбека свободным агентом. Условия контракта игрока не раскрывались.

Напомним, что предыдущим клубом Лингарда был Сеул, который он покинул по окончании контракта в конце прошлого года.

Стоит отметить, что за Коринтианс выступает еще один экс-игрок Манчестер Юнайтед Мемфис Депай.

Ранее также легенда МЮ вступился за Майкла Каррика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!