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Экс-игрок МЮ закрыл собственный бренд из-за огромных долгов

Компания Джесси Лингарда так и не сумела стать прибыльной.
Сегодня, 15:22
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Хавбек Сеула Джесси Лингард начал добровольную ликвидацию собственного бренда, пишет The Sun.

Напомним, что в 2018 году Джесси зарегистрировал торговую марку JLingz Ltd, и в том же году начал выпуск брендированных вещей.

Компания производила оеджду, обусь и головные уборы. Также Лингард сделал свое празднование голов JL торговой маркой.

Однако в течение всех шести лет существования компании она была убыточной, и к 2025 году долг составил почти 300 тысяч фунтов. Так что футболист решил ликвидировать компанию.

Ранее также легенда Ливерпуля встал на защиту главного тренера Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джесси Лингард

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