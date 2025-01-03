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Каррагер: МЮ нанял подходящего человека, но в неподходящее время

Легенда Ливерпуля обвинил в проблемах манкунианцев руководство клуба.
Сегодня, 14:05
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер поддержал Рубена Аморима.

Напомним, Манчестер Юнайтед проиграл пять мачтей из восьми при португальце, а в следующем туре встретятся с Ливерпулем.

Каррагер считает, что в результатах команды нельзя винить тренера, он пришел в самое сложное время, к которому привели неправильные и непоследовательные решения руководства.

"Манчестер Юнайтед находится в полном хаосе, и в воскресенье против Ливерпуля ситуация может стать еще хуже – но я не виню в этом главного тренера. Когда Рубену Амориму предложили работу в Манчестер Юнайтед, ему сказали: "Сейчас или никогда". В последние два месяца, наверное, "никогда" казалось более привлекательным вариантом.

Инстинкт подсказывал Амориму остаться в Спортинге и приступить к перестройке на Олд Траффорд летом 2025 года. Его первоначальные инстинкты, вероятно, были правильными. Возможно, Юнайтед нашел подходящего человека для этой работы, но нанял его в самое неподходящее время. Руководство клуба несет за это большую ответственность.

Желание как можно скорее назначить главного кандидата понятно. Но сложнее объяснить следующее: как можно было выделить бюджет в размере 200 миллионов фунтов тренеру-неудачнику, который играет по схеме 4-2-3-1, за четыре месяца до того, как пригласить тренера, использующего трех центральных защитников и латералей? Именно руководители Манчестер Юнайтед, ответственные за футбольные операции, являются творцами этого хаоса, а не Аморим", - цитирует Каррагера The Telegraph.

Ранее также Артета высказался о зимних трансферах Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

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