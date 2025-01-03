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Артета - о трансферах: На данный момент мы сосредоточены на тех, кто у нас есть

Похоже, от Арсенала не стоит ждать подписаний.
Сегодня, 13:25
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета  прокомментировал зимнее трансферное окно.

По словам испанца, клуб будет подписывать игроков, только если на рынке появится кто-то, кого они смогут себе позволить.

"Мы сосредоточены на игроках, которые у нас есть. Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто, как мы считаем, окажет реальное влияние на команду, то мы всегда должны быть открыты для такой возможности. На данный момент мы сосредоточены на тех, кто у нас есть.

Все игроки, которые находятся здесь, сосредоточены на своей игре и вкладе в команду. Если что-то произойдет, мы это оценим", - приводит слова Артеты BBC.

Ранее также Салах признался, что больше всего хочет выиграть АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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