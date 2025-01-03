Салах: Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах заявил, что сейчас он сосредоточен только на победе в АПЛ.

Египтянин признался, что хочет выиграть АПЛ даже больше, чем Лигу чемпионов. При этом индивидуальные награды ему неинтересны, он и так уже все их выиграл.

"Раньше я сходил с ума от индивидуальных наград, но я почти все выиграл. Поэтому спасибо всем за это, но я не думаю, что это придает мне дополнительной мотивации.

Сейчас я просто чувствую, что хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в Лиге чемпионов.

Быть важной частью команды, которая побеждает – это прекрасно", - приводит слова Салаха AS.

Ранее также хавбек Сити заявил, что их команда выбыла из чемпионской гонки.

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