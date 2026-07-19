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Футбол

Бешикташ опроверг трансфер Салаха

Клуб и инсайдер спорят о переходе.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Бешикташ / Getty Images
Бешикташ / Getty Images

Бешикташ опроверг информацию о договоренности с Мохамедом Салахом, передаёт аккаунт клуба в X.

Турецкий клуб выступил с официальным заявлением, в котором назвал выдумкой сообщения о возможном переходе в клуб египетского форварда.

Бешикташ раскритиковал инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, заявив, что его публикации о трансферной работе команды не соответствуют действительности.

В ответ журналист заявил, что не отказывается от своих слов, и, по его информации, Салах уже согласовал переход, однако официальный контракт между сторонами пока не подписан.

К слову, Рома хочет подписать талантливого вингера из АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Мохамед Салах

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