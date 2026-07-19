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Автоспорт

Хэмилтон избежал штрафа за наезд на механика

Однако Феррари все же получила наказание.
Сегодня, 20:40       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон избежал штрафа по итогам Гран-при Бельгии.

Напомним, что во время пит-стопа британский пилот наехал на одного из своих механиков.

Стюарды вызвали представителей Феррари и самого пилота для выяснения обстоятельств. По итогам встречи вина Хэмилтона не была доказана.

Однако наказание все же последовало. Стюарды решили наказать Феррари штрафом в 30 тысяч евро. Из них 10 тысяч - отложенный штраф, который будет активирован в случае повторения нарушения.

Результаты Гран-при Бельгии доступны на нашем сайте.

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