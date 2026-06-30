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Автоспорт

Хэмилтон: Гонка в Австрии вернула нас к реальности

Команда осознала положение дел.
Сегодня, 11:20       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился мнением о Гран-при Австрии.

Напомним, что после победы в Барселоны британец финишировал лишь пятым, а его партнером Шарль Леклер - восьмым.

По словам Хэмилтона, Ред Булл Ринг спустил команду с небес на землю, напомнив им, что они все еще в роли отстающих.

Гонка в Австрии вернула нас к реальности. На самом деле мы не знаем, почему были так быстры в гонке в Барселоне. Я всегда сильно смотрюсь на этой трассе, а еще я выбрал стратегию, которая, по моему опыту, вполне могла сработать.

Однако в Австрии мы вернулись к реальности. Да, у Феррари по-прежнему хорошая машина, но с точки зрения темпа мы уступаем Мерседес. Это не значит, что мы не можем сократить отставание, однако одна единственная победа не означает, что теперь мы всегда будем их побеждать. Нам просто нужно продолжать стараться улучшать свою машину – особенно это касается мощности

Ранее также Макс Ферстаппен прокомментировал свои шансы на титул.

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