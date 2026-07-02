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Автоспорт

Хэмилтон может остаться в Формуле до 2027

Автоматически продлить контракт с Феррари.
Сегодня, 16:48       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон близок к продлению контракта с Феррари до конца 2027 года.

По информации AutoRacer, британский пилот может активировать опцию продления соглашения с Скудерией в ближайшее время.

Добавим, что контракт будет автоматически продлён, если к летнему перерыву Хэмилтон сохранит место в топ‑3 общего зачёта и опередит Шарля Леклера.

Отмечается, что все формальности касательно соглашения стороны уладят перед Гран‑при Италии в Монце, который состоится 6 сентября.

К слову, экс‑пилот Ред Булл всё ближе к переходу в команду из Индикара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

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