Хэмилтон может остаться в Формуле до 2027

Льюис Хэмилтон близок к продлению контракта с Феррари до конца 2027 года.

По информации AutoRacer, британский пилот может активировать опцию продления соглашения с Скудерией в ближайшее время.

Добавим, что контракт будет автоматически продлён, если к летнему перерыву Хэмилтон сохранит место в топ‑3 общего зачёта и опередит Шарля Леклера.

Отмечается, что все формальности касательно соглашения стороны уладят перед Гран‑при Италии в Монце, который состоится 6 сентября.

К слову, экс‑пилот Ред Булл всё ближе к переходу в команду из Индикара.

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