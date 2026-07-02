Клуб УПЛ получил разрешение использовать домашнюю арену

Эпицентр получил разрешение проводит домашнии матчи на своей арене.

Напомним, что прошлом сезоне команда из Каменец-Подольского была вынуждена играть в Киеве на арене Левого Берега и в Тернополе на городском стадионе им. Романа Шухевича.

Однако перед новым сезоном команда наконец модернизировала свой стадион, что позволило получить ему разрешение от УПЛ.

Стадион им. Тонкочеева в Каменце-Подольском готов принять 2900 болельщиков. Первый матч Эпицентр проведет дома против Оболони в первом туре чемпионата.

Также отмечается, что арена Левого Берега в Киеве останется резервным вариантом для клуба.

Ранее также сообщалось, что Карпаты подписали бывшего форварда сборной Украины.

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