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Футбол

Нагельсманна попросили покинуть сборную Германии

Федерация выслушала доводы тренера, но не приняла их.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Сборная Германии может остаться без главного тренера, пишет Bild.

Напомним, что Бундестим вылетела с ЧМ-2026, проиграв в 1/16 финала сборной Парагвая.

После этого Федерация футбола Германии пригласила на беседу Юлиана Нагельсманна. По итогам трехчасовой встречи тренеру предложили покинуть команду по собственному желанию.

Немцу готовы позволить уйти с высоко поднятой головой. Также федерация готова выплатить 7 млн евро неустойки за разрыв контракта, который действовал до 2028 года.

Несмотря на то, что Нагельсманн пока не дал свой ответ, его отставка уже считается решенным делом.

Ранее Кроос вынес неутешительный вердикт нынешней сборной Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Нагельсманн

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