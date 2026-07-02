Кроос вынес неутешительный вердикт нынешней сборной Германии

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал ранний вылет своей национальной команды с чемпионата мира.

Напомним, что "бундестим" проиграла Парагваю в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время (3:4 по пенальти).

У нас есть талантливые игроки, которые могут стать футболистами мирового класса, но пока ими не являются. Именно игроки такого уровня решают судьбу матчей на чемпионате мира и входят в число лучших бомбардиров турнира. Нам стоит честно признать, что сейчас у Германии таких исполнителей нет.

"На успешных турнирах я всегда чувствовал, что команда способна прибавить в нужный момент и выйти на другой уровень. У нынешней сборной такой возможности нет. Мы просто были уверены, что сильнее Парагвая и сможем победить без дополнительных усилий", — цитируют Крооса Sky Sport.

Тем временем Бельгия установила исторический рекорд на чемпионатах мира.

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