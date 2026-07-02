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Бельгия установила исторический рекорд на чемпионатах мира

Бельгийцам покорилось уникальное достижение благодаря драматичной победе над Сенегалом.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Бельгия победила Сенегал / Getty Images
Бельгия победила Сенегал / Getty Images

Сборная Бельгии в 1/16 финала чемпионата мира-2026 обыграла Сенегал (3:2 д.в.) благодаря драматичному камбеку.

Европейская команда до 86-й минуты уступала 0:2, однако в конце основного времени усилиями Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса счет сравняла, а под занавес экстра-таймов вырвала победу, когда Тилеманс оформил дубль, реализовав пенальти.

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Автор победного гола установил рекорд чемпионатов мира, забив самый поздний мяч в истории мировых первенств. Тилеманс отличился с пенальти на 124-й минуте и 43-й секунде матча.

Ранее самым поздним голом на мундиалях был результативный удар алжирца Абдельмумена Джабу, который забил на 120-й минуте и 49-й секунде в 1/8 финала ЧМ-2014 против Германии (1:2 д.в.).

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2026 Бельгия встретится со сборной США, которая в 1/16 финала обыграла Боснию и Герцеговину.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии

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