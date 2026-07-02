Бельгия на последних минутах спаслась в матче с Сенегалом

В среду, 1 июля, Бельгия и Сенегал встречались в рамках 1/16 финала ЧМ-2026.

Команды начали активно, но "львы" были намного лучше в финальной трети поля и довольно быстро нашли работу для Куртуа.

Сначала Сарр пробил очень близко от штанги, а в своем следующем моменте уже точно попал в каркас ворот. На подборе сыграл Диарра, отправив мяч в сетку ворот.

До конца тайма Бельгия так и не нашла ответов. Со стартом второго тайма Сенегал быстро удвоил преимущество, а затем решил просто сохранить счет.

Бельгия, получив мяч, ничего не могла придумать до самого конца матча. Сначала свой момент упустил Лукебакио, а затем удар Лукаку отыграл один мяч. Камбек оформил Тилеманс, который выиграл верх и завершил голом подачу Троссара, переведя игру в дополнительное время.

Экстра-таймы прошли незаметно, так как обе команды не хотели рисковать. Однако в самой концовке матча Бельгия после долгих обсуждений арбитров получила право на пенальти.

Тилеманс точным ударом в девятку спас матч для Бельгии, отправив свою команду в следующую стадию.

Статистика матча Бельгия - Сенегал 1/16 финала ЧМ-2026

Бельгия - Сенегал 3:2

Голы: Лукаку, 86, Тилеманс, 89 (пен), 120+5 - Диарра, 25, Сарр, 51

Ожидаемые голы (xG): 1.80 — 3.22

Владение мячом: 53% — 47%

Удары: 19 — 16

Удары в створ: 5 — 5

Угловые: 4 — 2

Фолы: 20 — 12

Бельгия: Куртуа — Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер (Менье, 78) — Тилеманс, Ванакен (Морейра, 63) — Троссар (Онана, 109), Де Брюйне (Раскин, 56), Доку (Лукебакио, 56) — Де Кетеларе (Лукаку, 51).

Сенегал: Диав — Диатта, Сисс, Ниакате, Якобс (Диуф, 93) — Х. Диарра ( П.М. Сарр, 73) И. Гуйе (Сапоко, 96), П. Гуйе (Камара, 66) — И. Ндиайе (Мбайе, 73), И. Сарр, Мане (Джексон, 93).

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