Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма

Туринский клуб нашел себе голкипера в английской Премьер-лиге.

Ювентус договорился о подписании вратаря Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

После срыва потенциального трансфера голкипера Эмилиано Мартинеса из Астон Виллы "бьянконери" обратили свое внимание на 29-летнего стража ворот "шпор" и сделали запрос в лондонский клуб.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Тоттенхэм согласился отпустить своего голкипера. Туринский клуб арендует итальянского вратаря с опцией выкупа, которая не будет обязательной.

Ожидается, что сегодня Викарио должен прилететь в Турин для прохождения медицинского осмотра и завершения трансфера.

В минувшем сезоне Викарио провел за Тоттенхэм 43 матча во всех турнирах, пропустив 65 голов, а в 13 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. С апреля голкипер не играл из-за травмы.

Напомним, ранее Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи.

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