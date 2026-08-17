iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма

Туринский клуб нашел себе голкипера в английской Премьер-лиге.
Сегодня, 14:07       Автор: Игорь Мищук
Гульельмо Викарио / Getty Images
Гульельмо Викарио / Getty Images

Ювентус договорился о подписании вратаря Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

После срыва потенциального трансфера голкипера Эмилиано Мартинеса из Астон Виллы "бьянконери" обратили свое внимание на 29-летнего стража ворот "шпор" и сделали запрос в лондонский клуб.

Читай также: Ювентус подписал нападающего ПСЖ, ранее уже выступавшего за туринский клуб

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Тоттенхэм согласился отпустить своего голкипера. Туринский клуб арендует итальянского вратаря с опцией выкупа, которая не будет обязательной.

Ожидается, что сегодня Викарио должен прилететь в Турин для прохождения медицинского осмотра и завершения трансфера.

В минувшем сезоне Викарио провел за Тоттенхэм 43 матча во всех турнирах, пропустив 65 голов, а в 13 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. С апреля голкипер не играл из-за травмы.

Напомним, ранее Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус трансферы тоттенхэм Гульельмо Викарио

Статьи по теме

"Не все сделали, что планировали": Ахметов анонсировал новые приобретения Шахтера "Не все сделали, что планировали": Ахметов анонсировал новые приобретения Шахтера
Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи
Интер оформил трансфер игрока сборной Англии Интер оформил трансфер игрока сборной Англии
Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки в Испании и Португалии, Кубок Италии
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Цинциннати
просмотров
УПЛ: Полесье и Заря закроют третий тур
просмотров
Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика14:55
Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета
Украина14:30
УПЛ: Полесье и Заря закроют третий тур
Европа14:07
Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма
Европа13:30
Цыганков стал участником драки в раздевалке Жироны - источник
Украина12:28
"Не все сделали, что планировали": Ахметов анонсировал новые приобретения Шахтера
Европа11:59
"Доминировали, но не забили": Забарный отреагировал на поражение ПСЖ в матче за Суперкубок Франции
Европа11:27
Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи
Теннис10:55
Свитолина успешно стартовала на турнире в Цинциннати
Европа10:32
Цыганков и Ванат отказались выходить на замену в матче Жироны
Теннис09:55
Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK