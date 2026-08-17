Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма
Ювентус договорился о подписании вратаря Тоттенхэма Гульельмо Викарио.
После срыва потенциального трансфера голкипера Эмилиано Мартинеса из Астон Виллы "бьянконери" обратили свое внимание на 29-летнего стража ворот "шпор" и сделали запрос в лондонский клуб.
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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Тоттенхэм согласился отпустить своего голкипера. Туринский клуб арендует итальянского вратаря с опцией выкупа, которая не будет обязательной.
Ожидается, что сегодня Викарио должен прилететь в Турин для прохождения медицинского осмотра и завершения трансфера.
В минувшем сезоне Викарио провел за Тоттенхэм 43 матча во всех турнирах, пропустив 65 голов, а в 13 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. С апреля голкипер не играл из-за травмы.
Напомним, ранее Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи.
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